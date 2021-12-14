Сетевое издание|18+|Вторник|14 дек 2021|09:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Упал и ударился: в Кузнецке вынесли приговор о случайном убийстве

Печать

Жителю Пензенской области, в результате действий которого погиб человек, назначили наказание, не связанное с лишением свободы.

Инцидент произошел 28 августа в Кузнецке. В гости к 56-летнему подсудимому пришла знакомая с потерпевшим (ему также было 56 лет).

«Компания начала распивать спиртное. Через некоторое время между мужчинами возник конфликт. Они вышли в прихожую, где хозяин дома ударил гостя рукой по лицу, в результате чего тот упал на пол, ударившись головой», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Гость потерял сознание и не приходил в себя. Хозяин попросил подругу вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, на следующий день он скончался. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнила Махницкая.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

1 год за убийство совсем уже, а за пластиковый стаканчик сколько там 2 или 5 лет?

Гость||

Гость писал(a):

1 год за убийство совсем уже
И это даже не год заключения, а просто ограничение свободы. Они бы ещё в угол его поставили и спать отправили без мультиков! Судья решил в доброту поиграть? Кстати, как фамилия его?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте