Упал и ударился: в Кузнецке вынесли приговор о случайном убийстве

14.12.2021 | 08:17

Жителю Пензенской области, в результате действий которого погиб человек, назначили наказание, не связанное с лишением свободы.

Инцидент произошел 28 августа в Кузнецке. В гости к 56-летнему подсудимому пришла знакомая с потерпевшим (ему также было 56 лет).

«Компания начала распивать спиртное. Через некоторое время между мужчинами возник конфликт. Они вышли в прихожую, где хозяин дома ударил гостя рукой по лицу, в результате чего тот упал на пол, ударившись головой», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Гость потерял сознание и не приходил в себя. Хозяин попросил подругу вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, на следующий день он скончался. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнила Махницкая.