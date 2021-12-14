Упал и ударился: в Кузнецке вынесли приговор о случайном убийстве

Жителю Пензенской области, в результате действий которого погиб человек, назначили наказание, не связанное с лишением свободы.
Инцидент произошел 28 августа в Кузнецке. В гости к 56-летнему подсудимому пришла знакомая с потерпевшим (ему также было 56 лет).
«Компания начала распивать спиртное. Через некоторое время между мужчинами возник конфликт. Они вышли в прихожую, где хозяин дома ударил гостя рукой по лицу, в результате чего тот упал на пол, ударившись головой», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Гость потерял сознание и не приходил в себя. Хозяин попросил подругу вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, на следующий день он скончался. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.
«Приговор не вступил в законную силу», - уточнила Махницкая.
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1 год за убийство совсем уже, а за пластиковый стаканчик сколько там 2 или 5 лет?