Оскорбили отца: житель области признался в убийстве двух человек

В Земетчинском районе 26-летнего жителя обвиняют в убийстве двух человек - 41-летнего мужчины и 62-летней женщины.
По данным следствия, 2 декабря молодой человек пришел в гости к знакомому в дом на улице Центральной в поселке Пролетарском. Там уже было застолье, к которому он присоединился.
В процессе общения гость поругался с сыном хозяина квартиры.
«Как пояснил злоумышленник, мужчина начал оскорблять его отца, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Ссора переросла в драку. Обвиняемый проследовал на кухню, где взял нож и вернулся в комнату, конфликт продолжился. Злоумышленник нанес ножом не менее восьми ударов в область груди, шеи, рук и ног потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Вмешаться в конфликт и остановить агрессора попыталась находившаяся в той же комнате женщина. Злоумышленник трижды ударил ее ножом в грудь.
Обе жертвы скончались на месте от полученных ран.
«Еще один очевидец произошедшего успел выбежать из квартиры и попросил помощи у соседки, которая незамедлительно вызвала сотрудников полиции», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.
Прибывшие на место полицейские злоумышленника не застали, его обнаружили в подъезде соседнего дома.
«Мужчина дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в полиции.
По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело.
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