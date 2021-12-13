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Криминал

Оскорбили отца: житель области признался в убийстве двух человек

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В Земетчинском районе 26-летнего жителя обвиняют в убийстве двух человек - 41-летнего мужчины и 62-летней женщины.

По данным следствия, 2 декабря молодой человек пришел в гости к знакомому в дом на улице Центральной в поселке Пролетарском. Там уже было застолье, к которому он присоединился.

В процессе общения гость поругался с сыном хозяина квартиры.

«Как пояснил злоумышленник, мужчина начал оскорблять его отца, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Ссора переросла в драку. Обвиняемый проследовал на кухню, где взял нож и вернулся в комнату, конфликт продолжился. Злоумышленник нанес ножом не менее восьми ударов в область груди, шеи, рук и ног потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Вмешаться в конфликт и остановить агрессора попыталась находившаяся в той же комнате женщина. Злоумышленник трижды ударил ее ножом в грудь.

Обе жертвы скончались на месте от полученных ран.

«Еще один очевидец произошедшего успел выбежать из квартиры и попросил помощи у соседки, которая незамедлительно вызвала сотрудников полиции», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Прибывшие на место полицейские злоумышленника не застали, его обнаружили в подъезде соседнего дома.

«Мужчина дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в полиции.

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

почти каждый день ноджем пыряют

Гость||

Гость писал(a):

почти каждый день ноджем пыряют
Тебя? Как же ты еще жив?

Гость||

Есть ещё бездуховные среди нас.А так то, все больше и больше духовных,скрепных,патриотичных и нравственных.

Гость||

Ну теперь к папке на побывку

Гость||

Пора ножи запрещать.

Гость||

ЗВЕРЬ.

Гость||

Надо думать с кем выпиваешь...

Гость||

Бухать не надо, клоуны

Гость||

Отпырять его хуем!!!!!

Гость||

Вот Лишенец!!!!

Гость||

Отбывал в местах лишения свободы, вот в чем загвоздка, это другая психология, другие ориентиры.

Гость||

Никакой войны не надо, русские в пьяном угаре сами себя переубивают

Гость||

Реальные CEKC Знaкoмcтвa в твоем городе. Без cмс и плaтных регистpаций, все aнонимнo----- http://bit.do/vipas

Гость||

Што ш... вычеркиваем...

Имя: Гость
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