В Лопатинском районе агрессивный ревнивец избежал реального срока

12.12.2021 | 09:56

В Лопатинском районе на скамье подсудимых оказался 41-летний житель села Даниловка. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруги.

Как установили следствие и суд, в середине июля пара отдыхала на берегу пруда на окраине села. Однако беседа переросла в конфликт. Приревновавший спутницу сельчанин решил поквитаться с ней.

Правой ногой он два раза ударил женщину в лицо. Травму пострадавшей медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Сельчанин полностью признал свою вину.

При вынесении решения служители Фемиды учли положительные характеристики, имевшиеся у агрессора, смягчающие обстоятельства и пришли к выводу, что он не представляет опасности для общества, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Лопатинского районного суда.

Гражданина приговорили к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком два года.