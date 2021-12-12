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Криминал

В Лопатинском районе агрессивный ревнивец избежал реального срока

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В Лопатинском районе на скамье подсудимых оказался 41-летний житель села Даниловка. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруги.

Как установили следствие и суд, в середине июля пара отдыхала на берегу пруда на окраине села. Однако беседа переросла в конфликт. Приревновавший спутницу сельчанин решил поквитаться с ней.

Правой ногой он два раза ударил женщину в лицо. Травму пострадавшей медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Сельчанин полностью признал свою вину.

При вынесении решения служители Фемиды учли положительные характеристики, имевшиеся у агрессора, смягчающие обстоятельства и пришли к выводу, что он не представляет опасности для общества, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Лопатинского районного суда.

Гражданина приговорили к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком два года.

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