Молодой пензенец мечтал о сладкой жизни, но оказался в полиции

11.12.2021 | 11:27

19-летний житель Пензы стал фигурантом уголовного дела после кражи, совершенной в одном из магазинов.

Юноша не мелочился: он тщательно распределил под курткой 16 наборов шоколадных конфет на общую сумму 3 тысячи рублей и вышел из торгового зала.

Однако жизнь в шоколаде не сложилась: личность парня установили участковые уполномоченные отдела полиции № 2.

Злоумышленник признался в хищении конфет. Выяснилось, что, несмотря на молодой возраст, он уже имеет судимость. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предупредили подверженных соблазну посетителей магазинов в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.