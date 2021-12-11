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Криминал

Молодой пензенец мечтал о сладкой жизни, но оказался в полиции

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19-летний житель Пензы стал фигурантом уголовного дела после кражи, совершенной в одном из магазинов.

Юноша не мелочился: он тщательно распределил под курткой 16 наборов шоколадных конфет на общую сумму 3 тысячи рублей и вышел из торгового зала.

Однако жизнь в шоколаде не сложилась: личность парня установили участковые уполномоченные отдела полиции № 2.

Злоумышленник признался в хищении конфет. Выяснилось, что, несмотря на молодой возраст, он уже имеет судимость. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предупредили подверженных соблазну посетителей магазинов в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Сластёна.

Гость||

кличка на зоне "Сладкий"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия
оособенно если постишь свои фото в соцсетях, с бабой, на рыбалке, вот он я около горы какой то, вот прышь вскочил, советы какие инстамены дадут итп?????????? если нет инфы найти будет крайне сложно и вся фото видео фиксация будет фикцией в твоей жизни

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