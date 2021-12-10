Сосновоборский подросток отработает на благо общества за кражу лодки

10.12.2021 | 16:22

Любовь к рыбной ловле привела юного жителя Сосновоборска сначала в чужой дом, а затем - на скамью подсудимых.

В конце лета 2020 года подросток, к тому времени уже состоявший на учете в ПДН, положил глаз на чужое жилище. Его хозяева жили в другом регионе и лишь летом бывали в Сосновоборске. В то время уже закрыли дом и отбыли.

Парень воспользовался этим обстоятельством и забрался в пустующую постройку. Его добычей стали надувная лодка, насос и рыболовные снасти - на общую сумму более 9 тысяч рублей.

Хозяева обнаружили, что их обокрали, лишь летом 2021-го, когда в очередной раз приехали в Пензенскую область. Они заявили о произошедшем в полицию, и стражи порядка быстро нашли подозреваемого.

«Подростку назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.