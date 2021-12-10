Сосновоборский подросток отработает на благо общества за кражу лодки

Любовь к рыбной ловле привела юного жителя Сосновоборска сначала в чужой дом, а затем - на скамью подсудимых.
В конце лета 2020 года подросток, к тому времени уже состоявший на учете в ПДН, положил глаз на чужое жилище. Его хозяева жили в другом регионе и лишь летом бывали в Сосновоборске. В то время уже закрыли дом и отбыли.
Парень воспользовался этим обстоятельством и забрался в пустующую постройку. Его добычей стали надувная лодка, насос и рыболовные снасти - на общую сумму более 9 тысяч рублей.
Хозяева обнаружили, что их обокрали, лишь летом 2021-го, когда в очередной раз приехали в Пензенскую область. Они заявили о произошедшем в полицию, и стражи порядка быстро нашли подозреваемого.
«Подростку назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
я ах закукарекал