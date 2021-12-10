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Криминал

Сосновоборский подросток отработает на благо общества за кражу лодки

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Любовь к рыбной ловле привела юного жителя Сосновоборска сначала в чужой дом, а затем - на скамью подсудимых.

В конце лета 2020 года подросток, к тому времени уже состоявший на учете в ПДН, положил глаз на чужое жилище. Его хозяева жили в другом регионе и лишь летом бывали в Сосновоборске. В то время уже закрыли дом и отбыли.

Парень воспользовался этим обстоятельством и забрался в пустующую постройку. Его добычей стали надувная лодка, насос и рыболовные снасти - на общую сумму более 9 тысяч рублей.

Хозяева обнаружили, что их обокрали, лишь летом 2021-го, когда в очередной раз приехали в Пензенскую область. Они заявили о произошедшем в полицию, и стражи порядка быстро нашли подозреваемого.

«Подростку назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

я ах закукарекал

Гость||

Надо больше таких наказаний, вместо небольших сроков.

И работы соответствующие, где качество можно оценить объективно и при несоответствии срок работ продлить. Особенно для высокопоставленных всяких хорошо будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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