В Сердобском районе пенсионер хотел дать 5 000 инспекторам ДПС

09.12.2021 | 16:45

В среду, 8 декабря, в Сердобском районе 65-летний водитель Kia Sportage попытался дать взятку инспекторам ДПС.

В 21:00 мужчину остановили на 87-м километре дороги Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково для проверки документов.

«Ему было предложено открыть багажный отсек автомобиля для осмотра, на что мужчина ответил согласием и открыл багажник. При осмотре данного автомобиля инспектором ДПС было обнаружено 25 коробок, в которых находились пластиковые емкости объемом 5 литров с жидкостью прозрачного цвета», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Как оказалось, это спирт, документов на который у мужчины нет.

«В момент составления необходимых документов для доставления в территориальный отдел полиции мужчина предложил его отпустить и положил на панель патрульного автомобиля купюру номиналом 5 000 рублей», - добавили в ГИБДД.

Однако сотрудники от взятки отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу. По данному факту теперь проводится проверка.