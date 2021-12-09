В Пензе у гостя города нашли 20 свертков с героином

09.12.2021 | 19:11

20 свертков с запрещенным веществом изъяли пензенские полицейские у 36-летнего мужчины, прибывшего в город на Суре из соседней республики. Впоследствии был проведен обыск в квартире, где проживал гость. Там обнаружили целый пакет с порошком желтоватого цвета.

«Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим (героин). Со слов подозреваемого, в Пензу он приехал 27 ноября 2021 года с целью сбыта наркотических средств. Данное наркотическое средство, массой около 70 граммов, мужчина забрал через тайник-закладку в лесополосе на территории Октябрьского района», - сообщил следователь ОП № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Александр Фролов.

Наркотик мужчина фасовал на более мелкие розничные партии и распространял путем закладок. За это ему теперь грозит длительный срок тюремного заключения.

«Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнил Александр Фролов.