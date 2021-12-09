Сельчанка доверила детей знакомому, а тот привел в дом вора

09.12.2021 | 13:54

Жительница села Нечаевка Мокшанского района едва не лишилась голубого экрана. Женщина съездила по делам в Пензу, а когда вернулась, то обнаружила, что из дома пропал телевизор ценой 5 тысяч рублей.

Несмотря на невысокую стоимость техники, сельчанка не смирилась с потерей и обратилась в полицию. Она рассказала, что на время отъезда попросила знакомого посидеть с ее детьми и тот не отказался.

Однако, как выяснили стражи порядка, исполнять обязанности гувернера мужчина не планировал - напротив, решил от души повеселиться и позвал в чужой дом гостей.

Пока компания расслаблялась за столом, один из гостей воспользовался моментом и припрятал телевизор, надеясь потом его продать. Однако воплотить план обогащения в жизнь он не успел.

«39-летнего мужчину задержали, он признался в содеянном. Похищенный телевизор полицейские изъяли и вернули владелице. Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом, и теперь в отношении него вновь возбуждено уголовное дело по факту кражи. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.