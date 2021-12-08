Гость Пензы познакомился с девушкой в парке и получил 3 000 рублей

08.12.2021 | 13:43

32-летнего жителя Нижнего Ломова обвиняют в незаконном использовании чужого паспорта для внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Следствие установило, что в июне мужчина в пензенском парке познакомился с девушкой, которая предложила ему оформиться подставным руководителем юрлица за вознаграждение в размере 3 000 рублей.

Желая заработать, гость областного центра согласился. Девушка сделала ксерокопию его паспорта и проинструктировала относительно дальнейших действий. Мужчина сходил к нотариусу и заверил подлинность своих подписей.

«Через некоторое время в налоговую инспекцию по Октябрьскому району был направлен пакет документов, на основании которых налоговым органом принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице (об указании данного мужчины генеральным директором ООО). При этом житель Нижнего Ломова не имел намерения фактически являться руководителем данной организации и осуществлять предпринимательскую деятельность», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда правда вскрылась, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения.