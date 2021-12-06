В Пензе продавшую лекарство медсестру лишили свободы на 4 года

06.12.2021 | 11:27

В Пензе осудили 53-летнюю медсестру, которая сбывала психотропные вещества. Женщина отправится в колонию общего режима.

Как установило следствие, 29 июля медработник договорилась о встрече с мужчиной, чтобы продать ему препараты. Возле дома на улице Павлушкина пензячка передала пришедшему 5 ампул с этикетками «Сибазон», содержащими психотропное вещество диазепам, а также 10 таблеток, в составе которых имелся трамадол, сильнодействующее вещество.

Факт продажи быстро вскрылся, поскольку «клиент» горожанки был участником оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Правоохранители установили, что медсестра действовала умышленно и, имея значительный стаж работы, в том числе и в наркологии, знала о том, что оборот данных препаратов в России запрещен.

«Обстоятельства не оспаривались самой подсудимой, признавшей свою вину в совершении преступлений. Как следовало из ее показаний, она осуществила сбыт препаратов мужчине по его просьбе, желая помочь ему избавиться от наркомании», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

При назначении наказания медработнику служители Фемиды учли личность подсуммой, ее возраст и состояние здоровья, а также то, что на ее попечении находится мать, инвалид 1-й группы, нуждающаяся в уходе.

«Суд посчитал возможным назначить наказание с применением статьи 64 УК РФ, то есть ниже предела», - пояснили в пресс-службе.

Пензячку приговорили к 4 годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.

Пока приговор в законную силу не вступил.