Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 дек 2021|20:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

Криминал

У молодой пары из Кузнецка за два дня мошенники выманили более 1 млн руб.

Печать

Молодая супружеская пара из Кузнецка лишилась огромной суммы денег, поверив мошенникам.

Сначала на телефон женщины позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка, заявила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на имя гражданки и нужно срочно следовать ее инструкциям.

В итоге потерпевшая вошла в свой личный кабинет и, как от нее требовали, оформила заем в 600 тысяч рублей.

«Затем она через банкомат сняла со своего счета всю сумму и перевела ее на счет, который указала мошенница. Все это время неизвестная находилась на связи с потерпевшей», - рассказала следователь СО ОМВД России по Кузнецку Диана Бибарсова.

А потом позвонили и мужу жительницы Кузнецка. Он оказался столь же доверчив.

«Оформил в двух банках кредиты и в течение двух дней перевел деньги в сумме более 450 000 рублей на указанные злоумышленниками счета», - добавила Диана Бибарсова.

Так кузнецкие супруги отправили в неизвестность более миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские пытаются выйти на след подозреваемых.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
0
 
Гость||

Вот такие ещё и нарожают детей...

Гость||

Молодежь просто решила поддержать братский народ из соседней республики в тяжелое время.Мошенства нет.

Гость||

какие же дураки есть

Гость||

Да уж вроде и звонить эти деятели перестали.Сами что ли их находят?

Гость||

надо писать: лохи отдали деньги хз кому)))

Гость||

Молодцы, ничего ещё заработают. Лохи не мамонты. Не вымрут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге потерпевшая вошла в свой личный кабинет и, как от нее требовали, оформила заем в 600 тысяч рублей.

«Затем она через банкомат сняла со своего счета всю сумму и перевела ее на счет, который указала мошенница

penzainform.ru писал(a):
А потом позвонили и мужу жительницы Кузнецка. Он оказался столь же доверчив.

«Оформил в двух банках кредиты и в течение двух дней перевел деньги в сумме более 450 000 рублей на указанные злоумышленниками счета

Два дебила это сила. Откуда такие вообще верующие голосам невидимок из телефонов беруся?Что там в голове может быть, когда тебе говорят возьми кредит и отдай его незнакомцам и человек делает это?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте