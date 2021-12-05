У молодой пары из Кузнецка за два дня мошенники выманили более 1 млн руб.

05.12.2021 | 19:10

Молодая супружеская пара из Кузнецка лишилась огромной суммы денег, поверив мошенникам.

Сначала на телефон женщины позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка, заявила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на имя гражданки и нужно срочно следовать ее инструкциям.

В итоге потерпевшая вошла в свой личный кабинет и, как от нее требовали, оформила заем в 600 тысяч рублей.

«Затем она через банкомат сняла со своего счета всю сумму и перевела ее на счет, который указала мошенница. Все это время неизвестная находилась на связи с потерпевшей», - рассказала следователь СО ОМВД России по Кузнецку Диана Бибарсова.

А потом позвонили и мужу жительницы Кузнецка. Он оказался столь же доверчив.

«Оформил в двух банках кредиты и в течение двух дней перевел деньги в сумме более 450 000 рублей на указанные злоумышленниками счета», - добавила Диана Бибарсова.

Так кузнецкие супруги отправили в неизвестность более миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские пытаются выйти на след подозреваемых.