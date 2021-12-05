У молодой пары из Кузнецка за два дня мошенники выманили более 1 млн руб.

Молодая супружеская пара из Кузнецка лишилась огромной суммы денег, поверив мошенникам.
Сначала на телефон женщины позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка, заявила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на имя гражданки и нужно срочно следовать ее инструкциям.
В итоге потерпевшая вошла в свой личный кабинет и, как от нее требовали, оформила заем в 600 тысяч рублей.
«Затем она через банкомат сняла со своего счета всю сумму и перевела ее на счет, который указала мошенница. Все это время неизвестная находилась на связи с потерпевшей», - рассказала следователь СО ОМВД России по Кузнецку Диана Бибарсова.
А потом позвонили и мужу жительницы Кузнецка. Он оказался столь же доверчив.
«Оформил в двух банках кредиты и в течение двух дней перевел деньги в сумме более 450 000 рублей на указанные злоумышленниками счета», - добавила Диана Бибарсова.
Так кузнецкие супруги отправили в неизвестность более миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские пытаются выйти на след подозреваемых.
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