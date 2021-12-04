За набор продуктов пензенец может отправиться в колонию

04.12.2021 | 16:00

Продукты, бытовая химия и алкогольные напитки стали добычей ранее судимого 32-летнего жителя Пензы. Он отправился в торговый центр в Октябрьском районе и набрал целую корзину товаров, платить за которые не имел намерения.

«Прошел мимо кассовой зоны в сторону выхода из магазина. Ущерб, причиненный преступными действиями, составил более 4 000 рублей. С похищенным товаром мужчина пришел в гости к своему товарищу, с которым впоследствии употребил алкогольные напитки и продукты питания», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Светлана Ильина.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления в момент, когда часть украденного еще не была съедена. Теперь похититель может отправиться в колонию на срок до 2 лет.