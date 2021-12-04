Криминал

За набор продуктов пензенец может отправиться в колонию

Печать

Продукты, бытовая химия и алкогольные напитки стали добычей ранее судимого 32-летнего жителя Пензы. Он отправился в торговый центр в Октябрьском районе и набрал целую корзину товаров, платить за которые не имел намерения.

«Прошел мимо кассовой зоны в сторону выхода из магазина. Ущерб, причиненный преступными действиями, составил более 4 000 рублей. С похищенным товаром мужчина пришел в гости к своему товарищу, с которым впоследствии употребил алкогольные напитки и продукты питания», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Светлана Ильина.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления в момент, когда часть украденного еще не была съедена. Теперь похититель может отправиться в колонию на срок до 2 лет.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
0
 
Гость||

а чинуши миллионы воруют, им хоть бы хны))))))

Гость||

Если ублюдошный режим сейчас,это не значит что все должны воровать.Вор должен сидеть в тюрьме.

Гость||

Таких-то полиция умеет задерживать на месте преступления!

А почему полиция не проговаривает то, что он сам умышленно и демонстративно под видеокамерами совершил это правонарушение, чтобы отправиться в СИЗО (или колонию), чтобы иметь крышу над головой и в зиму не замерзнуть!??????? Пишите правду и пожалуйста не отчитываетесь (видимостью работы) перед населением всякой чепухой?

Вы хоть раз расскажите о серьезных криминальных делах, которыми и должны заниматься полицейские!????????????????????

Вот и я об этом? В ящике одни районные дознаватели, что-то лопочат? Народ не знает не то, что участковых, я уж не говорю про руководство УВД?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте