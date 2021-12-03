Криминал

В Шемышейке на женщину оформили кредит и забрали деньги

Печать

36-летняя жительница Шемышейки стала жертвой двоих злоумышленников, которые решили заработать мошенническим способом. Женщина заметила, что с ее банковской карты стали постоянно списывать деньги, хотя никаких займов она не оформляла. Тогда гражданка обратилась за помощью к полицейским.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили, что в феврале 2020 года на имя потерпевшей был оформлен кредит, который впоследствии был обналичен через банкоматы, расположенные на территории рабочего поселка Шемышейка и в городе Пензе. В итоге со счета заявительницы была списана денежная сумма в размере 48 000 рублей», - сообщил начальник следственной группы ОМВД России по Шемышейскому району Алексей Юртаев.

Удалось найти и подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались тоже жители Шемышейки.

«С их слов, в феврале 2020 года они воспользовались телефоном женщины, через мобильное приложение оформили на нее кредит, после чего через несколько дней от банка пришло одобрение.

Злоумышленники похитили банковскую карту потерпевшей и сняли с нее всю сумму. Денежные средства подозреваемые потратили на собственные нужды», - рассказал Алексей Юртаев.

Задержанные признали свою вину и скоро предстанут перед судом. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте