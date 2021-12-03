В Шемышейке на женщину оформили кредит и забрали деньги

03.12.2021 | 19:14

36-летняя жительница Шемышейки стала жертвой двоих злоумышленников, которые решили заработать мошенническим способом. Женщина заметила, что с ее банковской карты стали постоянно списывать деньги, хотя никаких займов она не оформляла. Тогда гражданка обратилась за помощью к полицейским.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили, что в феврале 2020 года на имя потерпевшей был оформлен кредит, который впоследствии был обналичен через банкоматы, расположенные на территории рабочего поселка Шемышейка и в городе Пензе. В итоге со счета заявительницы была списана денежная сумма в размере 48 000 рублей», - сообщил начальник следственной группы ОМВД России по Шемышейскому району Алексей Юртаев.

Удалось найти и подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались тоже жители Шемышейки.

«С их слов, в феврале 2020 года они воспользовались телефоном женщины, через мобильное приложение оформили на нее кредит, после чего через несколько дней от банка пришло одобрение.

Злоумышленники похитили банковскую карту потерпевшей и сняли с нее всю сумму. Денежные средства подозреваемые потратили на собственные нужды», - рассказал Алексей Юртаев.

Задержанные признали свою вину и скоро предстанут перед судом. Им грозит до 6 лет лишения свободы.