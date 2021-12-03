Криминал

В Пензе виновнику трагедии на ООО «Химмаш» дали условный срок

Печать

Суд вынес приговор местному жителю, по вине которого погиб работник одного из городских предприятий.

Трагический случай произошел вечером 19 августа 2020 года на территории ООО «Химмаш» на улице Аустрина.

Начальник смены выдал задание электрогазосварщику и слесарю на сборку сетчатого газосепаратора с использованием мостового электрического крана. При этом он знал, что ни один из работников не имеет квалификации стропальщика и удостоверения крановщика, чтобы управлять подъемным оборудованием. Также начальник не проконтролировал правильность выполнения сборки.

Часть корпуса газосепаратора, подвешенная при помощи мостового крана с использованием самодельного грузозахватного приспособления, упала на сварщика.

41-летний мужчина скончался на месте происшествия от травм.

«Работнику предприятия назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением обязанностей по охране труда, сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вот и на шахте, где произошёл взрыв посадят начальника смены, если он конечно жив остался. Ни одному владельцу ничего не будет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте