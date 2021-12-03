В Пензе виновнику трагедии на ООО «Химмаш» дали условный срок

03.12.2021 | 17:05

Суд вынес приговор местному жителю, по вине которого погиб работник одного из городских предприятий.

Трагический случай произошел вечером 19 августа 2020 года на территории ООО «Химмаш» на улице Аустрина.

Начальник смены выдал задание электрогазосварщику и слесарю на сборку сетчатого газосепаратора с использованием мостового электрического крана. При этом он знал, что ни один из работников не имеет квалификации стропальщика и удостоверения крановщика, чтобы управлять подъемным оборудованием. Также начальник не проконтролировал правильность выполнения сборки.

Часть корпуса газосепаратора, подвешенная при помощи мостового крана с использованием самодельного грузозахватного приспособления, упала на сварщика.

41-летний мужчина скончался на месте происшествия от травм.

«Работнику предприятия назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением обязанностей по охране труда, сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.