В Городищенском районе незаконно произвели более 2 000 бутылок алкоголя

02.12.2021 | 20:24

Четверо жителей Пензы и Заречного задержаны по подозрению в незаконном обороте алкогольной продукции. На территории Городищенского района они произвели более 2 000 бутылок контрафакта.

«В момент реализации алкогольной продукции микроавтобус одного из подозреваемых, жителя города Заречного Пензенской области, был задержан сотрудниками полиции. В салоне транспортного средства было обнаружено более 100 коробок контрафактного алкоголя с явными признаками подделки», - сообщил начальник УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Ренат Алмаев.

Все предназначалось для продажи в небольших магазинах региона.

«Я бы не хотел обсуждать это так. Ко мне много гостей приезжает, и я для себя очень много привожу. Вы же снимали видео в доме, сами видели, в одни выходные ушло сколько - там человек по 20-30 ко мне в гости приезжает», - рассказал подозреваемый.

Фальсификат с этикетками известных брендов, а также канистры со спиртом обнаружили и в ходе обысков в торговых точках и складских помещениях в Заречном, Пензе и Городищенском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

«Уважаемые граждане! В преддверии новогодних праздников хотелось бы предупредить, что, приобретая алкогольную продукцию сомнительного качества и происхождения, вы подвергаете опасности свою жизнь и здоровье», - напомнил Ренат Алмаев.