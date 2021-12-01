В Пензенской области будут судить мужчину, который ударил полицейского

01.12.2021 | 08:13

В Городищенском районе 62-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского.

«По данным следствия, днем 11 октября обвиняемый находился на улице одной из деревень в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие сотрудники полиции пресекли совершение мужчиной административного правонарушения и доставили его на территорию Городищенской районной больницы для медицинского освидетельствования», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Чтобы его не привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), мужчина решил бежать. Нарушитель дважды ударил старшего участкового по голове, но скрыться не успел - сотрудники полиции его остановили.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Санкция статьи предусматривает различные наказания: от штрафа (до 200 тыс. руб.) до лишения свободы (до пяти лет).

Расследование завершено, дело направили в суд для рассмотрения по существу.