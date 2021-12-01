Криминал

В Пензенской области будут судить мужчину, который ударил полицейского

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В Городищенском районе 62-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского.

«По данным следствия, днем 11 октября обвиняемый находился на улице одной из деревень в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие сотрудники полиции пресекли совершение мужчиной административного правонарушения и доставили его на территорию Городищенской районной больницы для медицинского освидетельствования», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Чтобы его не привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), мужчина решил бежать. Нарушитель дважды ударил старшего участкового по голове, но скрыться не успел - сотрудники полиции его остановили.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Санкция статьи предусматривает различные наказания: от штрафа (до 200 тыс. руб.) до лишения свободы (до пяти лет).

Расследование завершено, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Гость||

Какой штраф, пусть сидит.

Гость||

надо было по печени бить..голова у них пустая..

Гость||

Знаем мы про их "насилие"... На этих ... даже глянуть нельзя, сразу засудят!

Гость||

Хорошо пьяный был и по голове бил, глядишь "условкой" отделается или по УДО "откинется".

А был бы трезв и пластиковым стаканчиком кинул бы, тогда три года общего точно бы схлопотал.

Гость||

Будет штраф тысяч 10.Обычные деревенские менты не дороги сердцу Путина,толку ему от них.А глубинный народ пока еще любит его,нельзя их тревожить.

Гость||

Гость писал(a):

голова у них пустая..
У твоих родителей? Скорее всего да)))

Гость||

Респект мужику!

Гость||

Появление в общественном месте в состояние опьянения в этом нет состава адм.правонарушения. тут не хватает маленькой и важной детальки "оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность" а вот про это не любят писать так было это или не было и в чем оно выражалось?

Имя: Гость
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