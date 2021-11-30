Криминал

В Пензе осудили мужчину, который сбросил новую знакомую с балкона

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В Пензе вынесен приговор 42-летнему мужчине, который пытался лишить жизни свою новую знакомую.

Установлено, что вечером 4 апреля в гости к жителю дома на улице Ульяновской пришел приятель с подругой. С женщиной хозяин знаком не был. Компания выпивала.

Через некоторое время гостья вышла на общий балкон на третьем этаже дома. Злоумышленник отправился вслед за ней. Они поссорились, мужчина приподнял женщину и перетолкнул через перила. В результате она упала на землю, получив травмы грудной клетки и живота, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Пострадавшую госпитализировали, оказали необходимую помощь.

Оказалось, что злоумышленник ранее уже был судим за грабеж, нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека и уклонение от административного надзора.

«В ходе следствия установлено, что с августа 2020 года мужчина, в отношении которого судом установлен административный надзор, самовольно оставил место жительства, не уведомив сотрудников полиции, осуществлявших контроль за исполнением им возложенных на него ограничений», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Пока шло следствие, мужчина был под стражей. Суд приговорил его к шести годам в колонии строгого режима.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

ранее уже был судим за грабеж, нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека и уклонение от административного надзора.
Заслуги вполне тянут на нового Джоржа Флойда, при грамотном подходе...

Гость||

Гость писал(a):

Заслуги вполне тянут на нового Джоржа Флойда,
тоже негр?

Гость||

Гость писал(a):

тоже негр?
скорее инженегр

Гость||

Уже и с балконов сбрасывают. Это не Ульяновская, а Гарлем и Бронкс Пензы в одном флаконе.

Гость||

Маргиналы местные.

Гость||

Гость писал(a):

Опять пьянь в комментах. Прямо с утра.9605
Алкаш своих потерял.

Гость||

Колдырить проснулись

Гость||

Гость писал(a):

Гарлем и Бронкс Пензы в одном флаконе.
скарабеева рассказала как там?

Гость||

\\\перетолкнул через перила..\\\

Великий русский язык в интерпретации ПИ.

Жертвы ЕГЭ!

Гость||

Если в 34 сам не выпал, то в 42 начинаешь выкидывать других

Гость||

криминогенный район давно пора зачистить

Гость||

Пришла домой к чужому мужику подквасить, а выставить за порог не получалось?

Имя: Гость
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