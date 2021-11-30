Гостья Пензы вынесла куртку из магазина, спрятав ее под шубой

30.11.2021 | 19:34

Не из спортивного интереса пришла в специализированный магазин гостья Пензы, приехавшая в город на Суре из Саратовской области вместе с мужем. Последний о готовящемся преступлении не знал.

«Они подъехали к торговому центру на улице Плеханова. Девушка поднялась на второй этаж и прошла в торговый зал магазина по продаже спортивной одежды. Она взяла с вешалки две женские куртки и направилась в примерочную. Находясь в примерочной, злоумышленница надела одну куртку под свою верхнюю одежду (шубу) и направилась в сторону выхода из магазина, не расплатившись, мимо кассовой зоны», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Ольга Короткова.

Потом подозреваемая продала похищенное на одном из сайтов в интернете и деньги потратила. Полицейским она рассказала, что на преступление пошла из-за трудного материального положения.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность жительницы Саратовской области и к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Пензе. Ранее она уже была судима.