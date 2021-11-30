Криминал

Гостья Пензы вынесла куртку из магазина, спрятав ее под шубой

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Не из спортивного интереса пришла в специализированный магазин гостья Пензы, приехавшая в город на Суре из Саратовской области вместе с мужем. Последний о готовящемся преступлении не знал.

«Они подъехали к торговому центру на улице Плеханова. Девушка поднялась на второй этаж и прошла в торговый зал магазина по продаже спортивной одежды. Она взяла с вешалки две женские куртки и направилась в примерочную. Находясь в примерочной, злоумышленница надела одну куртку под свою верхнюю одежду (шубу) и направилась в сторону выхода из магазина, не расплатившись, мимо кассовой зоны», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Ольга Короткова.

Потом подозреваемая продала похищенное на одном из сайтов в интернете и деньги потратила. Полицейским она рассказала, что на преступление пошла из-за трудного материального положения.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность жительницы Саратовской области и к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Пензе. Ранее она уже была судима.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

технический вопрос как их находят, камеры же под шубой не видят же

Гость||

Я так трусы в магазин занес и вынес обратно.

Гость||

Что же полицейская дама так плохо читает?

Гость||

Гость писал(а):

> Я так трусы в магазин занес и вынес обратно.

Грязные?

Имя: Гость
Комментарий:

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