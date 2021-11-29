В Засечном незапертые двери квартир стали находкой для воров

29.11.2021 | 19:15

Жители многоэтажек на улице Светлой в Засечном теперь чаще проверяют, заперли ли они дверь. По словам горожан, несколько квартир здесь были ограблены - какие-то днем, другие ночью. Причем люди находились дома.

Кражей со взломом это не назовешь, поскольку преступники (или преступник) посещали только те помещения, хозяева которых проявили некоторое легкомыслие. Человеку было достаточно нажать на ручку и открыть дверь.

Одна из потерпевших рассказывает: ее ограбили, когда сын ушел гулять и не запер за собой. Буквально через полчаса женщина услышала шорох в прихожей и топот убегавшего.

«Увидела дверь открытую в коридоре. Я повернула голову - у меня шкаф-купе открытый. Сразу обратила внимание, что нет сумки. Я позвонила в полицию, затем начала осматривать свой шкаф. Смотрю, у меня еще нет кошелька, он лежал отдельно», - сообщила потерпевшая Ольга.

Из других квартир аналогичным образом пропали телефоны, деньги, документы. Марии Швецовой кажется, что она видела вора или его сообщника. Он зашел к ней в коридор на прошлой неделе - дверь в помещение также была незаперта.

«Он открыл дверь, пришел в неадекватном виде (замедленная речь, замедленные движения) и начал задавать вопросы про деньги, все очень внимательно осмотрел. Боялись его выгонять активно, потому что кто его знает, может быть это психически нездоровый человек. Очень страшно», - рассказала жительница дома № 3 на ул. Светлой Мария Швецова.

Соседи из расположенных рядом многоэтажек говорят о похожих ситуациях.

«Надо закрываться и чтобы камеры были. Потому что у нас, оказывается, были камеры отключены в доме», - отметила жительница дома № 3 на ул. Светлой Анастасия.

В УМВД России по Пензенскому району приняли три аналогичных заявления от жителей домов, расположенных на улице Светлой. Полицейские говорят, один подозреваемый задержан. Его лицо запомнил мужчина, который обнаружил незнакомца в пять утра в своей незапертой квартире.

«Им оказался молодой человек 2000 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Часть похищенного имущества злоумышленник сдал в ломбард, некоторые вещи оперативники обнаружили у него при задержании, а также по месту его жительства», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

По факту квартирных краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу.