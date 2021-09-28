В Пензе спор о службе в армии едва не закончился убийством

В Пензе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 29-летнего мужчины.
В ночь на 18 сентября в полицию позвонил 54-летний горожанин. Он рассказал, что к нему домой пришел знакомый с множественными ножевыми ранениями, ему нужна медицинская помощь.
Сотрудники полиции и бригада скорой немедленно прибыли в квартиру на улицу Аустрина и увидели раненого мужчину. Медики увезли его в больницу и госпитализировали, а правоохранители засомневались в правдивости слов звонившего и доставили хозяина жилища в отдел полиции.
«Утром, протрезвев, пензенец сознался, что при совместном распитии спиртного между ним и его товарищем произошел конфликт, и он несколько раз ударил пострадавшего ножом», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
По данным следствия, 17 сентября оба мужчины занимались разгрузочными работами в микрорайоне Север. Закончив трудиться, они направились домой, купив по дороге спиртное. Старший предложил младшему выпить у него в квартире, и тот согласился.
Во время застолья мужчины заговорили о службе в армии, и их мнения оказались совершенно противоположными. Разгорелся конфликт, затем перепалка переросла в драку. Хозяин схватил нож и несколько раз ударил оппонента.
Сейчас госпитализированному мужчине оказывается медицинская помощь. А подозреваемый, уже имеющий судимость, заключен под стражу.
«По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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