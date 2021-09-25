Пензенец может лишиться свободы на пять лет за кражу техники

25.09.2021 | 17:00

Заброшенное кафе в Рамзае привлекло внимание неоднократно судимого жителя Пензы. Он решил заработать на чужом имуществе и вынес из помещения все, что представляло ценность.

«Похитил две газовые плиты, холодильник, СВЧ-печь, обогреватель и три регистра. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей», - сообщила следователь СО ОМВД России по Мокшанскому району Алена Ковалева.

Пропажу заметили и обратились к полицейским, которым не составило труда выйти на след преступника.

«Со слов подозреваемого, он знал, что кафе в настоящее время не функционирует и что в данном заведении находится бытовая техника. Для совершения кражи мужчина воспользовался услугой грузового такси. Он вывез похищенную технику в Пензу, микроволновую печь и обогреватель оставил в одном из кафе на территории Железнодорожного района, холодильник сдал в ломбард, остальное отвез в пункт приема металла», - уточнила Алена Ковалева.

Теперь жителю областного центра грозит новый срок - до 5 лет лишения свободы.