Областной суд не смягчил приговор экс-депутату за поджог человека

23.09.2021 | 12:34

В среду, 22 сентября, вступил в силу приговор в отношении 58-летнего жителя Белинского района, который поджег 56-летнего односельчанина.

Днем 17 апреля 2019 года мужчины, долгое время конфликтовавшие, встретились в селе Чернышево. Старший ударил младшего рукой по лицу, отчего тот упал. Злость не прошла, злоумышленник взял из ангара бутылку с соляркой, втащил пьяного знакомого в прицеп легковой машины и отвез в безлюдное место, где облил соляркой его ноги (сняв штаны и обувь) и поджег.

Только после этого агрессор скрылся.

Обожженный мужчина, очнувшись и не почувствовав ног, сумел привлечь внимание проезжавшего мимо односельчанина, который довез его до церкви.

«В результате он получил телесные повреждения в виде термических ожогов 2-3-й степеней, общей площадью 40% поверхности тела, с дальнейшей ампутацией нижних конечностей», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Во время следствия потерпевший рассказал, что раньше помогал своему обидчику по хозяйству, за что тот наливал ему спиртное либо давал немного денег, но потом перестал помогать. За последние десять лет агрессор якобы не раз угрожал ему. А когда у него сгорел дом, то и вовсе решил, что его поджег бывший работник и отомстил ему.

«У мужчин происходили конфликты, связанные с длительными обещаниями потерпевшего продать земельный пай и получением за него аванса, который он не смог впоследствии вернуть. В тот день за работу у другого жителя района на пилораме он получил оплату спиртным», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Подсудимый вину не признал, заявив, что конфликт между ним и жертвой был всего однажды, да и то десять лет назад. С тех пор они якобы давно помирились. Кроме того, злоумышленник выдвинул алиби на момент совершения преступления: он якобы весь день занимался подвозом необходимых материалов для строителей своего магазина.

Тем не менее Белинский районный суд встал на сторону жертвы и приговорил поджигателя к 8 годам 11 месяцам колонии общего режима с выплатой потерпевшему компенсации морального вреда в размере 1 млн 100 тысяч.

«Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», - заключили в пресс-службе облсуда.

Ранее сообщалось, что поджигатель являлся депутатом комитета местного самоуправления одного из сельсоветов.