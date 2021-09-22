В Белинском грабители замучили пенсионера за 500 рублей и продукты

22.09.2021 | 10:33

Две жительницы Белинского района, одной из которых на момент совершения преступления было 48 лет, другой - 27, отправятся отбывать наказание в места лишения свободы за разбойное нападение на пенсионера, в результате которого он скончался. В отношении их подельника - гражданского мужа младшей соучастницы преступления - суд вынес отдельное решение.

19 декабря 2020 года 48-летняя женщина рассказала по телефону семейной паре, жившей в незарегистрированном браке, о том, что у ее знакомого пенсионера, с которым она общалась около двух лет, есть средства.

Дом 72-летний мужчины находился в райцентре, и вся троица решила наведаться к нему в гости, предварительно распределив роли. Сожители должны были распивать с хозяином спиртное и отвлекать его, а их приятельница - найти и украсть деньги.

В тот же день они приехали к пенсионеру. Тот встретил старую знакомую и ее приятелей радушно и устроил застолье. Но затем план дал сбой: мужчины поссорились. Гость не стал ждать, пока подельница разыщет спрятанные деньги, а решил действовать грубой силой.

Он набросился на хозяина и принялся избивать его, требуя ответить, где тот хранит сбережения, а женщины кинулись обыскивать жилище. Пенсионер держался упорно и отказывался открыть секрет. Тогда агрессор начал угрожать ножом, а к избиению жертвы присоединилась его сожительница.

В итоге подельники сумели найти лишь 500 рублей и продукты. С этой добычей они покинули жилище, хозяин которого скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Во время суда и следствия было установлено, что это не первое преступление 33-летнего мужчины. В конце ноября 2020 года он пришел в дом знакомого в селе Волочково, где в тот момент находилась его сожительница. Хозяин не сразу открыл дверь, а когда отпер замок, попытался прогнать визитера. Но тот ворвался в дом, избил владельца жилища и ушел вместе со своей гражданской женой.

Суд приговорил старшую соучастницу преступления к 3 годам лишения свободы, младшую - к 11. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что их подельник во время нападения на пенсионера не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Решением суда он отправится на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию с интенсивным наблюдением, оказывающую психиатрическую помощь в стационаре.

«Решения суда не вступили в законную силу», - сообщила старший помощник Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.