Криминал

В Пензе мужчина перепутал двери и разгромил вход в чужую квартиру

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В Пензе задержали мужчину, который перепутал квартиры и разгромил вход в чужое жилище. Инцидент произошел утром в понедельник, 20 сентября.

В 9:24 в региональное управление Росгвардии поступило сообщение об агрессивном поведении неизвестного гражданина. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 49-летнего мужчину, который ломился в квартиру дома на Коммунистической улице.

Местная жительница рассказала, что задержанный, находясь в состоянии опьянения, пытался проникнуть в ее квартиру: бил по входной двери ногами, сломал ручку и оборвал все провода, ведущие в помещение.

Мужчина же пояснил, что пытался найти свою знакомую, но перепутал двери.

«Для дальнейшего разбирательства хулигана передали сотрудникам полиции», - рассказали представители Росгвардии.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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Гость||

Любовь, однако, страшная сила!

Гость||

Кака любовь? В таком состоянии только обосраться и уснуть...

Гость||

Приматом управлял инстинкт размножения в те роковые минуты,когда он уродовал дверь и рвал провода.

Гость||

Автопилот отказал , сбой программы.)

Имя: Гость
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