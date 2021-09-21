В Пензе мужчина перепутал двери и разгромил вход в чужую квартиру

21.09.2021 | 09:48

В Пензе задержали мужчину, который перепутал квартиры и разгромил вход в чужое жилище. Инцидент произошел утром в понедельник, 20 сентября.

В 9:24 в региональное управление Росгвардии поступило сообщение об агрессивном поведении неизвестного гражданина. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 49-летнего мужчину, который ломился в квартиру дома на Коммунистической улице.

Местная жительница рассказала, что задержанный, находясь в состоянии опьянения, пытался проникнуть в ее квартиру: бил по входной двери ногами, сломал ручку и оборвал все провода, ведущие в помещение.

Мужчина же пояснил, что пытался найти свою знакомую, но перепутал двери.

«Для дальнейшего разбирательства хулигана передали сотрудникам полиции», - рассказали представители Росгвардии.