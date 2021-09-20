В Вадинске любитель пьяной езды устроил ДТП у администрации

В Вадинске осудили 25-летнего местного жителя - любителя пьяной езды.

В марте и мае 2017 года его дважды привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда водителя штрафовали на 30 000 рублей и лишали прав сначала на полтора, затем на два года.

Ночью 18 июня 2021 года сельчанин снова сел за руль подшофе. На «Ладе-Приоре» он заехал на площадь Ленина в Вадинске и у здания администрации врезался в бетонный блок подпорной стенки.

Мужчина скрылся с места ДТП, но его вычислили по камерам видеонаблюдения.

«На предложение приехавших к нему домой сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения он ответил отказом», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге любителя пьяной езды привлекли к уголовной ответственности, назначив ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года и лишением прав на два с половиной года.