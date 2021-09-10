Криминал

В Иссе возбуждено уголовное дело из-за срубленных в парке берез

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В прокуратуру Иссинского района обратился житель райцентра, возмущенный уничтожением деревьев в парке отдыха.

Информация подтвердилась: выяснилось, что злоумышленники спилили 7 берез, порубочный билет при этом не выдавался. Ущерб составил 46 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган, по факту незаконной вырубки возбуждено уголовное дело.

«Расследование находится на контроле прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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Гость||

Какая дорогая нынче древесина!

Гость||

А что прокуратура скажет по поводу лип на Московской?

Гость||

когда возбудят дело на жрецов РПЦ, которые вырубили ели и березы в сквере имени Лермонтова, и потом на камеру сказали "это наш сквер, что хотим, то и делаем"

Имя: Гость
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