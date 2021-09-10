В Иссе возбуждено уголовное дело из-за срубленных в парке берез

В прокуратуру Иссинского района обратился житель райцентра, возмущенный уничтожением деревьев в парке отдыха.
Информация подтвердилась: выяснилось, что злоумышленники спилили 7 берез, порубочный билет при этом не выдавался. Ущерб составил 46 тысяч рублей.
Материалы проверки направлены в следственный орган, по факту незаконной вырубки возбуждено уголовное дело.
«Расследование находится на контроле прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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