Пензенские следователи продолжают поиск матери погибшего младенца

09.09.2021 | 15:45

В Пензенской области продолжают расследование уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного.

16 мая на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района группа школьников нашла пакет с телом новорожденной девочки. При осмотре эксперты не обнаружили следов, указывающих на криминальный характер гибели младенца.

Следователи начали поиск матери, которая, по всей вероятности, родила малышку вне стен медучреждения.

«Следователями и криминалистами ежедневно ведется работа, направленная на установление всех обстоятельств смерти новорожденной. Допрашиваются местные жители и иные лица, которые могут быть причастны к причинению смерти ребенка. Проводятся судебные генетические экспертизы», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Следственное управление регионального СК РФ обратилось к жителям Пензенской области, которым что-либо известно об обстоятельствах гибели новорожденной, с просьбой позвонить по телефонам: 8909-315-66-80, 8937-431-02-00, 8(8412)36-17-02 или в полицию по номеру 02.

«Лицу, сообщившему сведения, которые помогут установить обстоятельства произошедшего, гарантируется вознаграждение», - добавила Татьяна Махницкая.