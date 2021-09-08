Криминал

Житель Пензы заплатит штраф за призыв к вражде с полицией

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Пензенские суды продолжают штрафовать интернет-пользователей за экстремистские комментарии. Так, в Железнодорожном районе к ответственности привлекли 36-летнего жителя улицы Озерной.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, в феврале 2021 года мужчина разместил на стене сообщества во «ВКонтакте» комментарий, обосновывающий необходимость враждебных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Данный факт выявили сотрудники прокуратуры Железнодорожного района, которые проводили проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы лиц). Суд оштрафовал пензенца на 10 тыс. руб. Тот уже внес требуемую сумму.

«В настоящее время противоправный контент удален», - уточнила Светлана Артамонова.

Ранее за аналогичные нарушение закона на 10 000 рублей оштрафовали мужчину (прокуратура выявила в комментарии «возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам происхождения») и женщину (она разместила в соцсети комментарий с негативной оценкой лиц определенной национальности).

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Гость||

Мдээээ,пойду пожалуй привьюсь))))

Гость||

когда ничинают прессовать за слова и высказывания это уже признак наступления сумерек перед тьмой тоталитаризма

Гость||

Гость писал(a):

когда ничинают прессовать за слова и высказывания это уже признак наступления сумерек перед
Взрыднул. Пеши исчо, пейсатель!

Гость||

Кхм.. а за призывы, скажем так, к любви к полиции штрафовать будут?

Гость||

Сейчас и слово "любовь" может пониматься исковеркано.

Гость||

штраф за призыв к вражде с полицией/ Ну тогда уважаемаяpenzainform.ru писал(a):

старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой,
поведай нам про любовь ромашки и пашки в надзорном органе.

Имя: Гость
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