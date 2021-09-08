Житель Пензы заплатит штраф за призыв к вражде с полицией

08.09.2021 | 10:30

Пензенские суды продолжают штрафовать интернет-пользователей за экстремистские комментарии. Так, в Железнодорожном районе к ответственности привлекли 36-летнего жителя улицы Озерной.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, в феврале 2021 года мужчина разместил на стене сообщества во «ВКонтакте» комментарий, обосновывающий необходимость враждебных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Данный факт выявили сотрудники прокуратуры Железнодорожного района, которые проводили проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы лиц). Суд оштрафовал пензенца на 10 тыс. руб. Тот уже внес требуемую сумму.

«В настоящее время противоправный контент удален», - уточнила Светлана Артамонова.

Ранее за аналогичные нарушение закона на 10 000 рублей оштрафовали мужчину (прокуратура выявила в комментарии «возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам происхождения») и женщину (она разместила в соцсети комментарий с негативной оценкой лиц определенной национальности).