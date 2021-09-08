Саратовец отправится в колонию за наркоторговлю в Пензенской области

08.09.2021 | 14:34

Прямо в зале Нижнеломовского районного суда был взят под стражу 27-летний житель Саратовской области, сбывавший в Сурском крае наркотики.

В ноябре 2020 года мужчина приехал в Пензу и через интернет договорился о том, что будет распространять в районах Пензенской области наркотическое вещество бесконтактным способом.

Получив информацию о месте расположения в городе оптовой закладки с веществами, содержащими мефедрон, он забрал наркотики и за несколько декабрьских дней оборудовал более мелкие тайники в лесных массивах в Нижнеломовском, Кузнецком и Каменском районах. Общая масса спрятанного «товара» составила 7,72 г. За каждую закладку пушер получил деньги на карту.

Однако полиция задержала сначала всех трех покупателей, а затем и самого сбытчика. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

Наркосбытчик подал апелляционную жалобу, но Пензенский областной суд оставил ее без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.