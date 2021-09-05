Житель Казарки потратил более 100 000 рублей для получения 1 000 долларов

05.09.2021 | 10:27

47-летний житель села Казарка Никольского района хотел снять со счета криптобиржи 1 000 долларов США, но потерял крупную сумму.

Сельчанину позвонил незнакомец и представился сотрудником фирмы по возврату денег пострадавшим от мошеннических схем. Он рассказал, что на счету криптобиржи мужчины остались деньги, которые можно снять. Для этого нужно просто пополнить баланс.

Тысяча долларов поманила сельчанина, и он последовал инструкциям: активировал в мессенджере функцию демонстрации экрана своего телефона, зарегистрировался на сайте торговой площадки и перевел на этот аккаунт 7 000 рублей.

Незнакомец порекомендовал оформить и кредит на 160 000 рублей. Мужчина послушался. Когда со счета его банковской карты списали 96 000 рублей, сельчанин опомнился и понял, что его обманули.

С заявлением о краже он обратился к правоохранителям.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.