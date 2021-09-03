Криминал

Молодого уроженеца Читы задержали в Пензе и увезли в Тамбов

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В Пензе полиция задержала 23-летнего уроженца Читы, который ранее жил в Санкт-Петербурге и Пскове. Молодой человек подозревается в кражах из магазинов техники в Тамбове.

Преступления были совершены 28 августа. Из двух торговых точек пропали два компактных системных блока компьютеров, две видеокамеры и фотоаппарат. Руководители магазинов обратились в полицию.

Моменты краж зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговых залах. Сотрудники уголовного розыска изучили записи и установили личность подозреваемого. Выяснилось, что он может находиться в Пензе.

Тамбовские стражи порядка отправились в командировку в Пензу, задержали молодого человека и доставили в Тамбов. По решению суда он находится в следственном изоляторе.

«В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек успел реализовать похищенное посторонним, а деньги потратить. Отрабатывается его причастность к аналогичным кражам в других районах области и других субъектах РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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Источник — фото 68.мвд.рф
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