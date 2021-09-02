В Пензе мужчина пронес мимо кассы конструкторы на 60 тысяч рублей

02.09.2021 | 18:52

20-летний житель Свердловской области впал в детство и отправился в магазин товаров для самых маленьких. Но совсем не для того, чтобы сделать покупку, - он решил похитить наборы конструкторов. Набрал 16 штук и покинул торговую точку, минуя кассу.

«На записях было видно, как молодой человек заходит в торговый зал магазина, затем подходит к витрине с конструкторами. Убедившись, что рядом никого нет, он берет с полки конструкторы и складывает их в заранее приготовленные пакеты. После чего злоумышленник с похищенным товаром направляется в сторону выхода», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Анастасия Фильчагина.

Стоимость похищенного оказалась весьма внушительной - 60 тысяч рублей. Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого.

«Молодой человек признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. С его слов, в Пензу он приехал целенаправленно, чтобы совершить кражи. Уже на следующий день молодой человек уехал обратно. Похищенные конструкторы подозреваемый продал неизвестным в Екатеринбурге», - рассказала Анастасия Фильчагина.

Теперь задержанному грозит лишение свободы на срок до 2 лет.