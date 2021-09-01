Криминал

В гипермаркете Пензы посетитель пытался украсть товар на 25 000 руб.

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Во вторник, 31 августа, в пензенском гипермаркете, расположенном в Октябрьском районе и специализирующемся на торговле строительными товарами, а также материалами для ремонта и обустройства дома, дачи и сада, произошла кража.

Сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил в 10:37. Через несколько минут правоохранители были на месте происшествия.

Директор магазина рассказал, что сотрудники охраны, просматривая камеры видеонаблюдения, заметили мужчину, который, наполнив корзину различными товарами - гвоздями, клеем, упаковками цемента, отделочными материалами (как позже выяснилось, на сумму более 25 тысяч рублей), покинул торговый зал, минуя кассу.

«63-летнего гражданина, подозреваемого в краже, задержали на месте. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Попытки вынести неоплаченные товары нередки в пензенских магазинах. Так, 24 июля в торговом центре на проспекте Строителей 43-летняя женщина спрятала в сумку бутылки с алкоголем и косметику. Происходящее зафиксировала камера наблюдения, и бдительный охранник вызвал правоохранителей.

14 июля в пензенском торговом центре на улице 8 Марта 55-летняя женщина погрузила в тележку продукты на сумму около 5 000 рублей и увезла их неоплаченными. Росгвардейцы задержали гражданку с наполненной товарами тележкой недалеко от магазина.

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Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Так он деньги оставил в машине и обязательно бы вернулся для отлаты товара...

Гость||

как на месте если он покинул торговый зал, хорошо еще не этот мир, а его задержали на месте

Имя: Гость
Комментарий:

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