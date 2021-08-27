В Заречном напавшие на горожанина подростки отправятся в колонию

27.08.2021 | 14:25

В четверг, 26 августа, суд вынес приговор двум подросткам, жестоко избившим жителя Заречного.

Преступление произошло поздним вечером 22 февраля неподалеку от здания зареченской школы № 218. Двое подростков затеяли ссору с 23-летним горожанином. Ссора перешла в избиение: жертва агрессоров получила не меньше пяти ударов по голове.

Молодой человек попал в больницу, его здоровью был нанесен тяжелый вред. А избившие его подростки стали фигурантами уголовного дела, причем уже не в первый раз: несмотря на юный возраст, оба уже имели судимость.

«Во время следствия осужденные находились под стражей. Каждому из подростков суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», - сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на следователя Зареченского МСО СУ СК России по Пензенской области Кристину Тартыгину.

Приговор еще не вступил в силу.