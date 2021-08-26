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Криминал

В Пензе директор ООО торговал липовыми справками о зарплате

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Первомайский районный суд Пензы вынес приговор директору общества с ограниченной ответственностью, виновному в коммерческом подкупе.

Мужчина являлся жителем областного центра и руководил организацией, зарегистрированной в Каменском районе. Установлено, что за деньги он не раз изготовлял и выдавал справки 2-НДФЛ с ложными сведениями о размере зарплаты, а также вносил фиктивные записи в трудовые книжки нескольких человек о том, что они якобы трудились в ООО.

В феврале, апреле и мае 2021 года глава организации в Пензе получил за свои криминальные услуги деньги от трех человек по 15 тысяч рублей с каждого, в общей сложности 45 тысяч рублей.

«Пензенцу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость||

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Гость||

так нужно его обязать с этих фиктивных зарплат заплатить НДФЛ и взносы в фонды, как будто эти люди действительно получали эти зарплаты в течении нескольких лет.

Гость||

Гость писал(a):

так нужно его обязать
Не нужно, лучше его и людей, которые воспользовались подложными документами, посадить на реальные срока

Гость||

молодец,хоть кому-то сделал благо.......

Имя: Гость
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