В Пензе директор ООО торговал липовыми справками о зарплате

26.08.2021 | 11:27

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор директору общества с ограниченной ответственностью, виновному в коммерческом подкупе.

Мужчина являлся жителем областного центра и руководил организацией, зарегистрированной в Каменском районе. Установлено, что за деньги он не раз изготовлял и выдавал справки 2-НДФЛ с ложными сведениями о размере зарплаты, а также вносил фиктивные записи в трудовые книжки нескольких человек о том, что они якобы трудились в ООО.

В феврале, апреле и мае 2021 года глава организации в Пензе получил за свои криминальные услуги деньги от трех человек по 15 тысяч рублей с каждого, в общей сложности 45 тысяч рублей.

«Пензенцу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.