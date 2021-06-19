Молодо-зелено: работница салона связи завысила сумму кредита на 13 000

19.06.2021 | 13:20

Покупка нового мобильного телефона в кредит доставила жителю Нижнего Ломова не положительные, а исключительно отрицательные эмоции.

40-летний мужчина не сразу понял, что переплачивает по кредиту, а когда осознал, что сумма слишком велика, обратился в полицию.

Подозрение стражей порядка пало на 20-летнюю девушку, работавшую продавцом-консультантом в том самом салоне сотовой связи, где была приобретен мобильник. Она призналась, что воспользовалась моментом, когда клиент отвлекся, и тайком включила в общую сумму стоимость флеш-карты, наушников и внешнего аккумулятора.

Таким образом размер кредита был завышен на 13 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. С девушки взято обязательство о явке. Ей грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.