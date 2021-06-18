Криминал

В Пензе девушка-подросток и ее друг делали закладки с наркотиком

Печать

16-летняя жительница Ярославля и ее 32-летний напарник задержаны в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, девушка 2004 года рождения решила заработать распространением запрещенного вещества. О своих планах она рассказала своему знакомому 1989 года рождения и предложила ему действовать вместе. Тот согласился.

Пара приехала в Пензу и арендовала квартиру. В начале июня подельники получили через интернет информацию о месте нахождения закладки с наркотиком, забрали товар и на съемной квартире расфасовали на мелкие партии. Часть они успели разложить по тайникам в Пензе, однако на следующий день их задержала полиция.

При обыске жилища стражи порядка нашли не менее 6,56 грамма наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, ему предъявлено обвинение.

«В отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

О своих планах она рассказала своему знакомому 1989 года рождения и предложила ему действовать вместе. Тот согласился.
penzainform.ru писал(a):
Мужчину заключили под стражу, ему предъявлено обвинение.

«В отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы»

Какая пронырливая юная дрянь! Ну ничего...тебе дали возможность для второго шанса. Обязательно им воспользуйся в ближайший год-два. Выйдешь уже тридцатипятилетней тёткой.

Гость||

Гость писал(a):

Какая пронырливая юная дрянь!
А Вы не задумывались,почему в инете есть сайты продажи нарко-заразы? Их нельзя закрыть?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте