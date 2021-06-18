В Пензе девушка-подросток и ее друг делали закладки с наркотиком

18.06.2021 | 09:17

16-летняя жительница Ярославля и ее 32-летний напарник задержаны в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, девушка 2004 года рождения решила заработать распространением запрещенного вещества. О своих планах она рассказала своему знакомому 1989 года рождения и предложила ему действовать вместе. Тот согласился.

Пара приехала в Пензу и арендовала квартиру. В начале июня подельники получили через интернет информацию о месте нахождения закладки с наркотиком, забрали товар и на съемной квартире расфасовали на мелкие партии. Часть они успели разложить по тайникам в Пензе, однако на следующий день их задержала полиция.

При обыске жилища стражи порядка нашли не менее 6,56 грамма наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, ему предъявлено обвинение.

«В отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.