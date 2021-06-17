Вынесен приговор по делу о вбросе бюллетеней на выборах губернатора

17.06.2021 | 10:44

В среду, 16 июня, Бессоновский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего председателя участковой избирательной комиссии в фальсификации итогов голосования.

Согласно материалам дела, 13 сентября 2020 года, в день выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ 7-го созыва, на одном из избирательных участков в селе Бессоновка проголосовали всего 204 человека. Однако председатель комиссии собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных бюллетенях (это 662 бюллетеня двух видов) отметку напротив фамилии одного из кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования.

В дальнейшем женщина вместе с другими членами избирательной комиссии, которые не были в курсе вброса бюллетеней, неверно подсчитала голоса: в протокол она внесла итоги с учетом волеизъявления 662 избирателей, на самом деле не явившихся на участок и не принявших участие в выборах.

В ноябре 2020 года в отношении председателя комиссии было возбуждено уголовное дело, а в марте 2021-го ей предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования.

«Рассмотрев дело, суд признал женщину виновной в соответствии со статьей 142.1 УК РФ и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», - сообщила порталу PenzaInform.ru помощник председателя Бессоновского районного суда Елена Носова.