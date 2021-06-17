Криминал

Вынесен приговор по делу о вбросе бюллетеней на выборах губернатора

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В среду, 16 июня, Бессоновский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего председателя участковой избирательной комиссии в фальсификации итогов голосования.

Согласно материалам дела, 13 сентября 2020 года, в день выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ 7-го созыва, на одном из избирательных участков в селе Бессоновка проголосовали всего 204 человека. Однако председатель комиссии собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных бюллетенях (это 662 бюллетеня двух видов) отметку напротив фамилии одного из кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования.

В дальнейшем женщина вместе с другими членами избирательной комиссии, которые не были в курсе вброса бюллетеней, неверно подсчитала голоса: в протокол она внесла итоги с учетом волеизъявления 662 избирателей, на самом деле не явившихся на участок и не принявших участие в выборах.

В ноябре 2020 года в отношении председателя комиссии было возбуждено уголовное дело, а в марте 2021-го ей предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования.

«Рассмотрев дело, суд признал женщину виновной в соответствии со статьей 142.1 УК РФ и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», - сообщила порталу PenzaInform.ru помощник председателя Бессоновского районного суда Елена Носова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год»,
УСЛОВНО? Так можно насрать людям в душу?

Гость||

Смешно, это же безнаказанность...

Гость||

Украл право выбора- погрозили пальчиком. А КТО ЗАКАЗЧИК?? ЕГО ПРИВЛЕКУТ???

Гость||

это буртасия .вы что хотели .ну судью можно тоже можно отправить в мотровскую тишину..пусть посидит подумает

Гость||

Впереди выборы, вы хотите чтобы правящая партия проиграла?

Гость||

Стыдобища то какая.... 1300 штук это сколько времени нужно заполнять??? Следственный эксперимент проводился???

Гость||

Гость писал(a):

А КТО ЗАКАЗЧИК?? ЕГО ПРИВЛЕКУТ???
Заказчик здесь хорошо известен и в каждом бюллетене напротив него галочка стоит.

Гость||

Можно подумать, что она по собственной инициативе это сделала 960

Гость||

Товарищи!

Эти так называемые господа хотят править нами вечно. Об обучения( советской школы) Греф сказал,что надо переходить к навыкам.

Затем скажет,что крепостным хватит и инстинктов.

Как собачкам.

Не дадим превратить нас в рабов!

Записывайтесь наблюдателями под девизом " За честные выборы"

Только так можно их победить.

Имя: Гость
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