Мосгорсуд не изменил решения в отношении Бориса Шпигеля

17.06.2021 | 09:47

В среду, 16 июня, суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшему члену Совета Федерации и бизнесмену Борису Шпигелю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

По данным следствия, экс-сенатор Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и ряд других фигурантов передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения в период с января по сентябрь 2020 года.

22 марта во время судебного заседания Шпигелю стало плохо, его вынесли из здания суда на носилках и увезли на скорой помощи. 23 марта Басманный районный суд Москвы избрал Борису Шпигелю меру пресечения в виде ареста на два месяца. 31 марта его экстренно отправили в больницу СИЗО «Матросская тишина» из-за проблем со здоровьем. 18 мая суд продлил Шпигелю срок содержания под стражей до 20 августа.

16 июня заседание Московского городского суда прошло в закрытом режиме. Шпигель участвовал в нем в режиме видеосвязи из больницы.

«Мосгорсуд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты Шпигеля - без удовлетворения», - цитирует ТАСС пресс-службу суда.

В тот же день Мосгорсуд в очередной раз отклонил жалобу защиты экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его адвокаты просили изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Суд менять постановление Басманного районного суда Москвы не стал. Иван Белозерцев останется в СИЗО до 20 августа.