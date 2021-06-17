Криминал

Мосгорсуд не изменил решения в отношении Бориса Шпигеля

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В среду, 16 июня, суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшему члену Совета Федерации и бизнесмену Борису Шпигелю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

По данным следствия, экс-сенатор Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и ряд других фигурантов передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения в период с января по сентябрь 2020 года.

22 марта во время судебного заседания Шпигелю стало плохо, его вынесли из здания суда на носилках и увезли на скорой помощи. 23 марта Басманный районный суд Москвы избрал Борису Шпигелю меру пресечения в виде ареста на два месяца. 31 марта его экстренно отправили в больницу СИЗО «Матросская тишина» из-за проблем со здоровьем. 18 мая суд продлил Шпигелю срок содержания под стражей до 20 августа.

16 июня заседание Московского городского суда прошло в закрытом режиме. Шпигель участвовал в нем в режиме видеосвязи из больницы.

«Мосгорсуд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты Шпигеля - без удовлетворения», - цитирует ТАСС пресс-службу суда.

В тот же день Мосгорсуд в очередной раз отклонил жалобу защиты экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его адвокаты просили изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Суд менять постановление Басманного районного суда Москвы не стал. Иван Белозерцев останется в СИЗО до 20 августа.

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Гость||

Хорошо,что у нашего многоуважаемого И.А. пока всё нормально со здоровьем. Не приведи господь в тюрьму,страх-то какой. Аки зверь за решёткой.

Гость||

Гореть ему в аду

Гость||

Гость писал(a):

Гореть ему в аду
Человек старался для Вас:маски,лекарства в период пандемии.А Вы?

Гость||

Шмыгель Шмыгель айлюлю лес валить

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Гореть ему в аду
Человек старался для

> Вас:маски,лекарства в период пандемии.А Вы?

==============================================

Дык ему казалось и сейчас кажется, что так должно и быть в природе , одним всё , кто сумел пролезть к вожделенному пирогу, остальным маски и лекарства в одеяле. А отвечать потом за всё дядя будет.

Гость||

Шпигель старался продать подороже для нас маски и лекарства по время пандемии?! Почему препарат цефтриаксон (его колят при ковиде) в аптеках фармация доходил до 100руб за флакон, а в той же вита он был по 25...30руб.?!

Маски у фармации тоже были не самого лучшего качества но по завышенной цене!

Пусть вспомнит старую поговорку от чего надо зарекаться а от чего нет!

Гость||

Даже на зубной порошок для 65+ цена в полтора раза выше.

Имя: Гость
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