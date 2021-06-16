Криминал

16-летний житель Каменки отправится в колонию за попытку наркоторговли

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Суд вынес приговор 16-летнему жителю Каменки, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Подросток решил заработать на распространении запрещенных веществ. Не позднее 12 февраля этого года он получил информацию о местонахождении закладки в Пензе. Забрав наркотик, парень взял такси, приехал в Кузнецк и за одну ночь на 13 февраля оборудовал три новых тайника с наркотиком в районе улиц Варшавской и Овражной.

Однако подростка с поличным задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и доставили в городской отдел полиции. Там стражи порядка нашли в его сумке 14 свертков с расфасованным наркотиком общей массой не менее 16,49 г.

Также полицейские изъяли свертки с запрещенным средством общей массой не менее 4,25 г.

«Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость||

Вот дурик. Жизнь поломана.

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