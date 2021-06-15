«Собачий кайф» в лагере «Строитель»: возбуждено уголовное дело

15.06.2021 | 15:07

В Городищенском районе возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни подростков, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Строитель».

14 июня в Сети появилась запись, на которой несколько девочек 2007-2009 года рождения в качестве развлечения используют удушающие приемы и намеренно перекрывают доступ кислорода друг другу.

«Для проверки произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения противоправных деяний, а также причин и условий, способствовавших совершению подростками действий, представляющих угрозу для жизни и здоровья. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников детского оздоровительного лагеря», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Начальник управления образования Пензы Лилия Чащина ранее рассказала, что, по предварительным данным, все произошло перед ужином, когда весь отряд оформлял плакат в холле.

«Дети периодически отлучались в свои комнаты - за фломастерами, ножницами. В медицинский кабинет дети не обращались, тем не менее сегодня пройдет дополнительный медосмотр, чтобы понимать, что их здоровью ничего не угрожает», - сообщила Лилия Чащина.

Утром ей было поручено выехать в лагерь и выяснить, где в тот момент, когда дети развлекались, были вожатые и воспитатели, как организован досуг несовершеннолетних.

Проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.