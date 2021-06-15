Криминал

Для фигурантов чемодановского дела запросили от 4,5 до 11 лет колонии

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В Пензенском областном суде продолжаются прения сторон по делу лиц цыганской национальности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в июне 2019 года.

Во вторник, 15 июня, свою окончательную позицию выразила прокуратура, запросив для 28 фигурантов дела от 4 с половиной до 11 лет лишения свободы.

Одному из подсудимых, обвиняемому по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), попросили назначить наказание в виде 11 лет строгого режима.

Второй фигурант дела, мужчина, обвиняемый по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и части 2 статьи 212 УК РФ, может отправиться в колонию строгого режима на 9 лет.

«Остальным обвиняемым прокурор попросил назначить от 4 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

Прения сторон продолжатся. На следующем заседании выступят защитники подсудимых.

Инцидент в Чемодановке Бессоновского района произошел 13 июня 2019 года. Между представителями цыганской общины и жителями села разгорелся конфликт, в котором погиб мужчина 1985 года рождения. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество граждан.

Рассмотрение дела началось 19 мая 2020 года. Суд допросил потерпевших, в том числе вдову погибшего, и свидетелей произошедшего. Из 28 подсудимых ни один свою вину не признал.

1 июня мера пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу была продлена до 6 октября 2021 года.

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