В Никольском районе экс-директора спортшколы обвиняют в коррупции

11.06.2021 | 13:46

В Никольском районе бывшего директора детско-юношеской спортивной школы обвиняют в получении взяток в крупном размере.

По данным следствия, не позднее февраля 2018 года мужчина, зная, что медсестра бассейна работает незаконно (без свидетельства об аккредитации специалиста), потребовал у нее денег за молчание.

Директор заявил, что она должна ежемесячно платить ему минимум 7 500 рублей, если хочет избежать увольнения. Женщина согласилась и с февраля 2018-го по сентябрь 2019-го отдала около 160 тысяч рублей.

«Аналогичным способом директор спортивной школы в период с февраля 2018 года по март 2020-го получил взятку с другой медицинской сестры, не имеющей свидетельства об аккредитации специалиста, в размере не менее 197,5 тысячи рублей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в коррупции. На время следствия он помещен под домашний арест.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенных уголовно наказуемых деяний», - заключила Татьяна Махницкая.