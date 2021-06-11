Криминал

В Никольском районе экс-директора спортшколы обвиняют в коррупции

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В Никольском районе бывшего директора детско-юношеской спортивной школы обвиняют в получении взяток в крупном размере.

По данным следствия, не позднее февраля 2018 года мужчина, зная, что медсестра бассейна работает незаконно (без свидетельства об аккредитации специалиста), потребовал у нее денег за молчание.

Директор заявил, что она должна ежемесячно платить ему минимум 7 500 рублей, если хочет избежать увольнения. Женщина согласилась и с февраля 2018-го по сентябрь 2019-го отдала около 160 тысяч рублей.

«Аналогичным способом директор спортивной школы в период с февраля 2018 года по март 2020-го получил взятку с другой медицинской сестры, не имеющей свидетельства об аккредитации специалиста, в размере не менее 197,5 тысячи рублей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в коррупции. На время следствия он помещен под домашний арест.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенных уголовно наказуемых деяний», - заключила Татьяна Махницкая.

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Гость||

тут всю Буртасию можно обвенить .Бордюр Иванович всем разрешал..копайте .тут можно найти очень много .чиновники очкуют.иван будет здавать по одному .домой хочет. но данила младший хочет еще больше денег .мойки и хорон говорит не отдам никогда.пошли говорит вы в жору

Гость||

даже люди перестали покупать умные часы .платную рекламу дают ..ну купите уже .ну пожалуйста..

Гость||

Зарплата медсестры в бассейне и так копейки и эта тварь ещё половину её забирала, не было совести у этого директора. Но ничего, на суде её разбудят, повезёт, если не посадят.

Гость||

Чушь какя-то.

Гость||

Это где же такие З,П у мед.сестер платить по 7.500каюдый месяц!Сертификат получить и отучиться нельзя было за это время?

Гость||

Ничего, пойдет на повышение, как директриса наровчатской школы

Гость||

Бред какой то. Нафига ей платить пол зарплаты, если её аккредитация, это больше проблема директора. Организация оплачивает её обучение или получает штраф, если она пожалуется, что директор не обеспечивает её аккредитацию и она вынуждена работать без неё. Платить пол зарплаты, за что? Муть какая то. Аккредитация это больше ПРОБЛЕМА ДИРЕКТОРА, А НЕ МЕДСЕСТРЫ.

Гость||

Молчала и платила. А мы всё мечтаем о законности и справедливости. Из-за таких вот молчунов с рабской психологией будем ещё долго мечтать.

Гость||

Гость писал(a):

Молчала и платила. А мы всё мечтаем о законности и справедливости. Из-за таких
Вы дурочка? Вам не хватает законности и справедливости?

Имя: Гость
Комментарий:

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