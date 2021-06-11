Криминал

Пензенец, напавший на врача и угнавший скорую, не признал вину

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В Пензе окончено расследование уголовного дела по факту угона автомобиля скорой помощи с применением насилия в отношении медицинских работников.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля. Бригада медиков приехала на улицу Карпинского к 82-летнему пациенту, которому стало плохо. Доктор принял решение о его госпитализации.

Когда реанимобиль с пенсионером внутри уже стоял у подъезда, прибыл 41-летний сын пациента, обеспокоенный случившимся.

«Он помог вынести больного к машине, а затем забрался в салон скорой помощи для его сопровождения. Медицинские работники просили его покинуть салон, но он не пожелал этого сделать», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина ударил врача-реаниматолога ногой в грудь, а затем вытолкнул водителя из автомобиля скорой помощи, сел за руль и попытался уехать. Однако через 10 метров он остановился и начал требовать, чтобы водитель скорой сел за руль.

Вызванные на место правоохранители задержали пензенца. В отношении его возбудили уголовное дело.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина не признал. Обвинительное заключение по делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина ударил врача-реаниматолога ногой в грудь, а затем вытолкнул водителя из автомобиля скорой помощи, сел за руль и попытался уехать. Однако через 10 метров он остановился и начал требовать, чтобы водитель скорой сел за руль.
А где угон? На 10 метров? Что за бред?

Гость||

Дикие буртасы сами не понимают что творят.

Гость||

Не спроста же он так психанул! Думаю не все здесь так однозначно!

Гость||

а подсудимая Светка за сброс бюллетеней признает свою вину аль нет? И кто её на учил иля сама додумалась?

Гость||

Хорошо не застрелил никого.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он помог вынести больного к машине, а затем забрался в салон скорой помощи для его сопровождения. Медицинские работники просили его покинуть салон
А зачем они это сделали? Разве нельзя с родственником доехать до приемного покоя?

Гость||

Интересно в какой партии он состоит

Гость||

Гость писал(a):

А зачем они это сделали? Разве нельзя с родственником доехать до приемного покоя?
С пьяным? Нет, нельзя.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

к 82-летнему пациенту
А он то хоть живой остался?

Гость||

Гость писал(a):

А где угон? На 10 метров? Что за бред?
Чтобы не выглядеть смешным и глупым, хоть иногда,читайте Уголовный кодекс: " Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Вам где-нибудь попадалось расстояние в метрах, после которого угон считается "угоном"?

Гость||

Гость писал(a):

к 82-летнему пациенту

А он то хоть живой остался?

нет

Гость||

Гость писал(a):

А зачем они это сделали? Разве нельзя с родственником доехать до приемного покоя?

С пьяным? Нет, нельзя.

да

Гость||

Гость писал(a):

Однако через 10 метров он остановился и начал требовать, чтобы водитель скорой сел за руль.
сначала сам захотел побыстрее отвезти,затем понял,что не знает дороги. помочь хотел

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Он помог вынести больного к машине, а

> затем забрался в салон скорой помощи для его сопровождения. Медицинские

> работники просили его покинуть салон

А зачем они это сделали? Разве

> нельзя с родственником доехать до приемного покоя?

Один родственник имеет право сопровождать больного.

Гость||

Гость писал(a):

к 82-летнему пациенту

А он то хоть живой остался?

нет

А тогда в чем же вина?

← Ctrl пред.
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Имя: Гость
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