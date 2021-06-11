Пензенец, напавший на врача и угнавший скорую, не признал вину

11.06.2021 | 12:26

В Пензе окончено расследование уголовного дела по факту угона автомобиля скорой помощи с применением насилия в отношении медицинских работников.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля. Бригада медиков приехала на улицу Карпинского к 82-летнему пациенту, которому стало плохо. Доктор принял решение о его госпитализации.

Когда реанимобиль с пенсионером внутри уже стоял у подъезда, прибыл 41-летний сын пациента, обеспокоенный случившимся.

«Он помог вынести больного к машине, а затем забрался в салон скорой помощи для его сопровождения. Медицинские работники просили его покинуть салон, но он не пожелал этого сделать», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина ударил врача-реаниматолога ногой в грудь, а затем вытолкнул водителя из автомобиля скорой помощи, сел за руль и попытался уехать. Однако через 10 метров он остановился и начал требовать, чтобы водитель скорой сел за руль.

Вызванные на место правоохранители задержали пензенца. В отношении его возбудили уголовное дело.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина не признал. Обвинительное заключение по делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.