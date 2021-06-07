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Криминал

В Мокшанском районе начальница почты брала себе деньги из кассы

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В Мокшане осудили начальника обособленного подразделения почтамта Управления федеральной почтовой связи Пензенской области.

Уроженку села Нечаевка признали виновной в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

Долгое время, находясь на работе, женщина систематически брала из кассы небольшие суммы на личные нужды. В итоге она нанесла АО «Почта России» материальный ущерб на общую сумму 138 934 рубля 57 копеек.

На суде сельчанка полностью признала свою вину и раскаялась. В итоге ей назначили наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

«Также суд обязал ее возместить АО «Почта России» причиненный преступлением ущерб», - уточнили в пресс-службе Мокшанского районного суда.

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