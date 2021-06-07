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Криминал

Под Городищем мужчина едва не зарубил топором ухажера матери

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В Городищенском районе 47-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство знакомого 1961 года рождения.

По данным следствия, в конце мая молодой мужчина со своей возлюбленной пришел в гости к матери (она также была с сожителем) в одно из сел района. Вчетвером они устроили застолье, в процессе которого представители сильного пола поругались.

«Со слов обвиняемого, сожитель матери схватил топор, между мужчинами завязалась потасовка. Злоумышленник отобрал у потерпевшего топор и нанес им не менее трех ударов по голове и шее мужчины. Увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый вместе с сожительницей покинул место происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В тот же день пострадавшего госпитализировали, в больнице ему оказали необходимую помощь.

Подозреваемого в преступлении задержали, на время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства, закрепляют доказательственную базу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

отобрал у потерпевшего топор и нанес им не менее трех ударов
Алкаши похганые,даже топор не могут в руках держать...

Гость||

Дибилы. Маргиналы.

Имя: Гость
Комментарий:

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