Под Городищем мужчина едва не зарубил топором ухажера матери

07.06.2021 | 15:16

В Городищенском районе 47-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство знакомого 1961 года рождения.

По данным следствия, в конце мая молодой мужчина со своей возлюбленной пришел в гости к матери (она также была с сожителем) в одно из сел района. Вчетвером они устроили застолье, в процессе которого представители сильного пола поругались.

«Со слов обвиняемого, сожитель матери схватил топор, между мужчинами завязалась потасовка. Злоумышленник отобрал у потерпевшего топор и нанес им не менее трех ударов по голове и шее мужчины. Увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый вместе с сожительницей покинул место происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В тот же день пострадавшего госпитализировали, в больнице ему оказали необходимую помощь.

Подозреваемого в преступлении задержали, на время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства, закрепляют доказательственную базу.