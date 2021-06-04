Криминал

Пензенский таксист отправился на шопинг с картой пассажирки

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Пензенский районный суд наказал таксиста, решившего обогатиться за счет невнимательной пассажирки.

В 2020 году ноябрьским днем после завершения заказа мужчина высадил из машины двух девушек, а затем обнаружил на заднем сиденье банковскую карту. Приняв ее за подарок судьбы, он не связался с владелицей, а отправился по магазинам.

Совершив первую покупку с помощью бесконтактного платежа, мужчина быстро вошел во вкус и с головой погрузился в шопинг. При этом злоумышленник менял торговые точки, тратя не более 5 000 тысяч в каждой.

За два дня таксист посетил более 15 магазинов в Арбекове и Засечном и потратил с карты забывчивой пассажирки около 32 500 рублей. На эти деньги он покупал продукты, детские игрушки, товары для животных, бытовую технику, а также заправлял автомобиль.

Но радость от покупок длилась недолго. Через некоторое время домой к мужчине пришли полицейские и изъяли все вещественные доказательства. Испугавшись наказания, злоумышленник сразу же вернул карту потерпевшей, признался в содеянном и возместил весь причиненный ей ущерб.

«При назначении вида и размера наказания суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие на иждивении у подсудимого малолетнего ребенка», - пояснили в Пензенском районном суде.

В итоге таксиста приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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Гость||

Долбошлёп

Гость||

Сказка очередная

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