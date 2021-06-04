На скотобойне в Пензенской области нашли украденных на Кубани лошадей

04.06.2021 | 11:37

Пять лошадей, украденных в фермерском хозяйстве, расположенном на хуторе Красный Октябрь Крымского района Краснодарского края, нашли в Пензенской области.

Лошади - три жеребые кобылы и два жеребца - и вся конская амуниция пропали майской ночью около двух недель назад. Владельцы, не чаявшие в них души, подали заявление в полицию.

За поиски взялись и волонтеры, использующие в качестве главного информационного инструмента соцсети. Именно там публикуются снимки коней, предназначенных на убой.

В итоге лошади обнаружились в Пензенской области. Об этом сообщает информационный портал «Кубань 24». Потерянных животных выкупили.

За время поисков у кобыл появились жеребята. Сейчас владельцы лошадей готовятся забрать увеличившийся табун домой.