Стало известно, сколько денег унес из магазина грабитель с пистолетом

02.06.2021 | 11:51

В региональном управлении МВД России прокомментировали ЧП, случившееся в магазине на улице Мирской в Пензе во вторник, 1 июня.

«В 17:43 представитель магазина обратилась в правоохранительные органы и рассказала о том, что в период с 17:30 до 17:40 неизвестный мужчина открыто похитил из кассы более 40 000 рублей с применением предмета, похожего на пистолет», - рассказали в пресс-службе полиции.

Личность злоумышленника установили, его объявили в розыск.

«На вид гражданину 25-27 лет, рост 175-180 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные. На нем была темная куртка с капюшоном, серые брюки с карманами в области колен, черные кроссовки, солнцезащитные очки», - уточнили в силовом ведомстве.

Подчеркивается, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для задержания грабителя. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.