Криминал

Стало известно, сколько денег унес из магазина грабитель с пистолетом

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В региональном управлении МВД России прокомментировали ЧП, случившееся в магазине на улице Мирской в Пензе во вторник, 1 июня.

«В 17:43 представитель магазина обратилась в правоохранительные органы и рассказала о том, что в период с 17:30 до 17:40 неизвестный мужчина открыто похитил из кассы более 40 000 рублей с применением предмета, похожего на пистолет», - рассказали в пресс-службе полиции.

Личность злоумышленника установили, его объявили в розыск.

«На вид гражданину 25-27 лет, рост 175-180 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные. На нем была темная куртка с капюшоном, серые брюки с карманами в области колен, черные кроссовки, солнцезащитные очки», - уточнили в силовом ведомстве.

Подчеркивается, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для задержания грабителя. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Источник — кадр с видео www.instagram.com/penza.chs
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Гость||

главное солнцезащитные очки..у нас тут в пензе даже ночь ходят в темных очках...от кого то они очкуют..как буртасы которые ездят на своих драндулетах на глухо тонированные

Гость||

Также как и масочники. Им теперь лафа. По куполу настучат и потом опознавайте, как хотите. Это для заядлых масочников уроком будет.

Гость||

Намекают, воруй, всё равно не найдут.

Гость||

Как в США, воруют постоянно, банды целые на магазины нападают, а сейчас с масками которые заставляют носить вообще красота. Понравилась песня Sqwoz bab - "Грабим пятёрочку". Мой сын слушает.

Гость||

Текст SQWOZ BAB – Грабим Пятерочку

Я знаю, каким пакетом

Шуршал ты этим летом

Грабим “Пятёрочку”

Грабим “Пятёрочку”

Сегодня ночью мы грабим “Пятёрочку”

Беру в заложники тёлочку

И сгребаю в корзинку сухарики “Три корочки”

Вышибаю дверь с ноги: “Живо на пол, пиздюки!”

Гость||

Мой травмат уже на взводе и не дрогнет кисть руки

Спортачи и олимпийки — выглядим как физруки

Страх в глазах, из ваших задниц просвистели ветерки (эй)

Я не граблю “Дикси”, там на кассе моя бикса

Маски прикрывают лица, не узнает продавщица

Я возьму лишь то, что нужно, никому не шевелиться

Макароны из твёрдых сортов пшеницы, сиги и чипсы

Я иду в отдел рыб и за мной петляет тип

Сука, он за мной следит, будто Даша Следопыт

Этот охранник — чертила, и я вижу след копыт

Его пустая голова тут так и требует хайкик, boy

Грабим “Пятёрочку”

Грабим “Пятёрочку”

Сегодня ночью мы грабим “Пятёрочку”

Беру в заложники тёлочку

И сгребаю в корзинку сухарики “Три корочки”

Bitch, пробей мне пакет

И забей мне его деньгами (под верх)

Bitch, мы устроим банкет

Завтра утром мы летим с Лерой Велл на Пхукет

Любимые сырки по скидке будто золотые слитки

“Пятёра” терпит убытки, SQWOZ BAB не платит кредиткой

Вернусь сюда, возьму свое даже после отсидки

Milka в плитках, оливки и чай в пирамидках

Со всего размаха за борт сахар и мыла дозатор

По напиткам, нахуй, “Кровь Монаха”, “Спрайт” и “Чёрный Знахарь”

Батона мякоть, “5 злаков с маком”, да, motherfucker

Контрафакта нет, тут только тру под эгидой госзнака

Залетаю в “Пятёру”

Суки текут как кондёры

Я — тот парень, который сделал хуёвым твой вторник

Я нагибаю контору, по самые помидоры

Мы делим поровну, боров, теперь вы порваны, понял? (ха-ха)

Гость||

Гость писал(a):

Мой сын слушает.
кем он вырастет?

Гость||

Гость писал(a):

кем он вырастет?
Уже вырос, лет 25-27 рост 175-180 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные))

Гость||

Продолжаем носить маски и перчатки

Гость||

Одна рука даёт, другая бьет.

Гость||

Гость писал(a):

Продолжаем носить маски и перчатки
Чем маски то не угодили? Не хочешь-не носи. Или стадный инстинкт мешает, типа я не ношу в своём колхозе и пусть другие так-же не носят? Может и жить также как и Вы, а по другому никак? Во всех каментах загадили уже недовольные масками. Может у других людей иное мнение? Или только Ваше истина?

Гость||

Талиб какой то

Гость||

Гость писал(a):

Во всех каментах загадили уже недовольные масками. Может у других людей иное мнение?
Да тут пишут недовольные масками два дурачка и одна полудурошная.

Гость||

Гость писал(a):

Чем маски то не угодили?
О. Маскобаран проснулся. Давно вас тут не было. Молчал в тряпочку как остальные 146% баранов?

Гость||

Гость писал(a):

Да тут пишут недовольные масками
Привет ковид идиоту

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Имя: Гость
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