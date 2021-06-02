Информация о голодовке цыган в СИЗО не нашла подтверждения

02.06.2021 | 10:14

Во вторник, 1 июня, Пензенский областной суд продлил меру пресечения 28 гражданам цыганской национальности, обвиняемым в организации массовых беспорядков.

Инцидент произошел 13 июня 2019 года. Между представителями цыганской общины и жителями села Чемодановка Бессоновского района разгорелся конфликт, в котором погиб мужчина 1985 года рождения. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество граждан.

Рассмотрение дела началось 19 мая 2020 года. Суд допросил потерпевших, в том числе вдову погибшего, и свидетелей произошедшего. Из 28 подсудимых ни один свою вину не признал.

1 июня мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 6 октября 2021 года, уточнили порталу PenzaInform в Пензенском облсуде.

Ряд СМИ сообщили о том, что подсудимые пригрозили голодовкой в знак протеста против продления срока содержания под стражей.

«Информация о голодовке не подтверждается, подсудимые по данному делу принимают пищу в обычном порядке. Для предотвращения каких-либо инцидентов будет организована работа по тщательному рассмотрению каждой поступающей жалобы», - пояснили в пресс-службе Управления ФСИН РФ по Пензенской области.