Криминал

Информация о голодовке цыган в СИЗО не нашла подтверждения

Печать

Во вторник, 1 июня, Пензенский областной суд продлил меру пресечения 28 гражданам цыганской национальности, обвиняемым в организации массовых беспорядков.

Инцидент произошел 13 июня 2019 года. Между представителями цыганской общины и жителями села Чемодановка Бессоновского района разгорелся конфликт, в котором погиб мужчина 1985 года рождения. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество граждан.

Рассмотрение дела началось 19 мая 2020 года. Суд допросил потерпевших, в том числе вдову погибшего, и свидетелей произошедшего. Из 28 подсудимых ни один свою вину не признал.

1 июня мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 6 октября 2021 года, уточнили порталу PenzaInform в Пензенском облсуде.

Ряд СМИ сообщили о том, что подсудимые пригрозили голодовкой в знак протеста против продления срока содержания под стражей.

«Информация о голодовке не подтверждается, подсудимые по данному делу принимают пищу в обычном порядке. Для предотвращения каких-либо инцидентов будет организована работа по тщательному рассмотрению каждой поступающей жалобы», - пояснили в пресс-службе Управления ФСИН РФ по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Цыгане? Голодовку? Я вас умоляю, они орут всегда,их слово пустой брёх , но жрать будут .

Гость||

Гость писал(a):

Цыгане? Голодовку?
да уж, новый анекдот)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте